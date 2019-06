Po treh porazih Latvije na kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo je še dodatno upadlo zanimanje za tekme nogometne reprezentance, ki živi globoko v senci hokejske in košarkarske. Da bi za današnjo tekmo s Slovenijo privabili čim več gledalcev, so pred stadionom priredili koncert enega najbolj priljubljenih latvijskih raperjev v upanju, da se bo čim več obiskovalcev po koncertu preselilo na nogometni stadion, a pri tem niso bili pretirano uspešni. Strah Slovenije, da bi ji Latvija, pri kateri se je selektor Slaviša Stojanović odločil za totalno obrambno postavitev v klasični bunker, kakršne ni odigral niti proti prvemu favoritu skupine Poljski, povzročala težave, je bil odveč. Gostje so od prve minute krenili odločno in zelo motivirani v derbi dna skupine G, zato je bilo dogajanje na igrišču podobno enosmernemu prometu. Latvijce so zbili na njihovo polovico tako silovito, da jim uvodnih pet minut sploh ni uspelo priti preko sredine igrišča. Slovenci so igrali potrpežljivo in tako lomili po kakovosti za dva razreda slabšega tekmeca. Žoga je lepo krožila, tekmeci pa so bili v vse večji zagati, da niso vedeli, kje se jih drži glava. Ko je moral v 16. minuti iz igre zaradi poškodbe stegenske mišice branilec Vitalijs Maksimenko, član ljubljanske Olimpije, ki je držal pol domače obrambe na levi strani, je bilo le še vprašanje časa, kdaj bo Slovenija povedla.

Šov Črnigoja in Iličića

Ko se je Slovenija dokončno sprostila, je v petih minutah s tremi goli razblinila vse upe domačih na morebitno točko, zato so bili navijači Latvije v nadaljevanju zadovoljni že vsakič, ko je ekipa prišla na 30 metrov od gola brezposelnega Oblaka. Tekma se je spremenila v šov Primorca Domna Črnigoja in virtuoza Josipa Iličića, ki so jima izdatno in nesebično pomagali soigralci. Prodorni in robustni Črnigoj je odigral tekmo življenja v reprezentanci. Nadgradil jo je s prvima goloma za izbrano vrsto in si z igro, v kateri ga je bilo polno igrišče, povečal število snubcev za poletni prestop v boljšo ligo, kot je švicarska. Črnigoj je strelsko eksplozijo začel v 24. minuti, ko sta vse delo opravila Ilićić s sijajno globinsko podajo in nesebični podajalec Berić. Razigrani 23-letni član Lugana je sanjski večer nadaljeval z golom po dvakratni podaji Stojanovića in ga nadgradil s priigrano enajstmetrovko, ki jo je v zadetek spremenil Iličić, nakar je »Jojo« še sam zabil četrti gol po seriji odbitih žog v finišu prvega polčasa.

Komaj se je začel drugi polčas, je v mreži Latvije že počila petarda, ko se je med strelce vpisal Zajc po zaslugi Stojanovića, ki je bil vso tekmo prodoren po desnem boku. Slovenci so se znesli nad tekmecem in glede učinkovitosti z obrestmi obračunali vse zapravljene priložnosti v preteklosti, ko niso zmagali več kot leto dni in kar devet tekem. Za izenačitev rekordne zmage s 6:0 (proti San Marinu) je zmanjkal gol, ker so gostje v drugem polčasu stopili s plina. Izbrana vrsta Matjaža Keka se je danes tako vrnila v igro za osvojitev drugega mesta v skupini G. Navijači upajo, da je ta zmaga prelomni trenutek v kvalifikacijah za Euro 2020. Septembra Slovenijo čakata na domačih tleh zahtevni tekmi z vodilno Poljsko in Izraelom, na katerih potrebuje vseh šest točk.