Danes popoldne so delavci označili gradbišče, v asfalt pa naredili dva metra dolgo zarezo, s čimer so vzpostavili gradbišče. Rogovci so na facebook strani Ambasada Rog zapisali, da rušijo južno steno in somišljenike pozvali, naj se jim pridružijo na območju nekdanje tovarne koles Rog.

Nedavno je pravnomočna postala še zadnja od osmih tožb, ki jih je Mestna občina Ljubljana (Mol) vložila proti posameznim uporabnikom nekdanje Tovarne Rog. V vseh primerih je sodišče odločilo v prid občine in toženim posameznikom naložilo, naj zapustijo prostore Roga. Odvetnik rogovcev Zoran Korenčan je pred časom dejal, da toženi posamezniki Roga po njegovih informacijah ne uporabljajo več, a je v Rogu ostala večina, 100 ali 200 uporabnikov. Po njegovih besedah jih občina ne bo mogla kar vreči ven, saj bi jih morala identificirati in zahtevati izpraznitev.