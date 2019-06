Kanada želi s prepovedjo plastičnih izdelkov za enkratno uporabo zmanjšati količine odpadkov in s tem predvsem prispevati k razbremenitvi svetovnih oceanov in morij, je dejal Trudeau. Napoved prihaja manj kot pet mesecev pred volitvami, na katerih bodo podnebne spremembe in onesnaževanje predvidoma v ospredju kampanje, navaja ameriški Reuters.

»Če sem odkrit, kot oče težko pojasnjujem sedanje stanje svojim otrokom. Kako razložiš poginule kite, ki jih naplavi na obale po svetu, s trebuhi, polnimi plastičnih vrečk?« je dejal Trudeau.

»Kot starši smo na točki, ko peljemo svoje otroke na plažo in moramo iskati del peska, ki ni prekrit s slamicami, stiroporom ali plastenkami. To je težava, takšna, na katero se moramo odzvati,« je nadaljeval.

Med drugim je postregel s podatkom, da bodo, če ne spremenijo navad, do leta 2030 Kanadčani vsako leto odvrgli za 11 milijard dolarjev plastičnih izdelkov.

Kanada s svojim predlogom sledi EU, ki je že lani napovedala podoben ukrep. Odločitev o tem, kateri izdelki točno bodo prepovedani, bo v Kanadi sicer stvar strokovne presoje, je povedal premier. Je pa dodal, da bodo v okviru projekta tudi v Kanadi uvedli sistem razširjene odgovornosti proizvajalca.

V EU je bil načelni dogovor o prepovedi plastike za enkratno uporabo sklenjen konec lanskega leta. Prepoved na stari celini bo veljala predvsem za izdelke, za katere so na voljo okolju bolj prijazne alternative, med njimi so plastični krožniki, vatirane palčke in slamice. V okviru direktive so zastavljeni tudi cilji zbiranja plastenk pri 90 odstotkih do leta 2029. Poleg tega bi morala biti do leta 2025 četrtina vseh plastenk narejenih iz recikliranih materialov, do leta 2030 pa naj bi se ta delež povečal na 30 odstotkov.