Če bi Sterletova priznala krivdo, bi Krumpak za Advanto zahteval nižjo kazen, to je 10.000 evrov denarne kazni, vračilo protipravno pridobljene premoženjske koristi v višini nekaj več kot 57.000 evrov in plačilo sodnih stroškov. Ker pa je zastopnica zanikala krivdo, je tožilec napovedal, da bo poleg vračila protipravne premoženjske koristi in plačila sodnih stroškov zahteval višjo denarno kazen.

Sterletova bi morala stopiti pred sodnico Dejano Fekonja že prejšnji ponedeljek, a se ni odzvala na poziv sodišča. Kot je tedaj pojasnil odvetnik Damijan Pavlin, je Sterletovo opozoril, da mora priti na narok, a ga ni poslušala. Dejala je namreč, da je direktorsko mesto v Advanti prevzela šele po »inkriminiranem času« in zato o zadevi ničesar ne ve.

Sicer je v odmevni korupcijski aferi v zdravstvu obtoženih 11 fizičnih oseb in Advanta kot pravna oseba. Vseh 11 obtoženih, ki so se doslej zvrstili na naroku, je zanikalo krivdo. Med njimi je bil tudi prvoobtoženi Zoran Milošević, ki je radiolog v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Predvidoma čez teden dni se bo o krivdi izrekel še Rok Vengust z ortopedske klinike ljubljanskega UKC.

Enako kot Sterletova bi moral tudi Vengust priti na sodišče že prejšnji ponedeljek, a je tedaj njegov odvetnik Miha Kozinc zaprosil za prestavitev naroka, kar je utemeljil s tem, da je šele pred kratkim prevzel primer in zato še ni uspel preučiti obsežnega sodnega spisa. Sodnica je z nekaj slabe volje prošnji vendarle ustregla. Je pa Kozinc že tokrat poudaril, da njegov klient ne priznava krivde.

Ključni očitek v 500 strani dolgi obtožnici je sicer, da je več zdravnikov in drugih zaposlenih v nekaterih zdravstvenih zavodih na svoje osebne račune doma in v tujini prejemalo denar, za protiuslugo pa so še naprej naročali medicinski material pri določenem dobavitelju. Javna sredstva naj bi s tem oškodovali za okoli 1,18 milijona evrov.

Afera sega v december 2013, ko so kriminalisti opravili preiskave na 58 naslovih na območjih policijskih uprav Koper, Ljubljana, Novo mesto, Celje in Maribor.