Preiskavo je vodila policijska uprava dubrovniško-neretvanske županije, ki je danes potrdila, da so prijeli osem oseb, med katerimi ima najstarejša 72 let, najmlajša pa 49 let. Sumijo jih kaznivih dejanj zoper splošno varnost in ogrožanja pri izvajanju gradbenih del, so objavili na spletni strani policije s sedežem v Dubrovniku.

Trojico sumijo, da kot direktorji in odgovorne osebe investitorjev med prenovo in sanacijo HE Dubrovnik niso sprejeli vseh zakonskih ukrepov, da bi gradbena dela potekala v skladu s strokovnimi predpisi in pravili. Ostalih pet bremenijo, da kot projektanti in izvajalci gradbenih del niso upoštevali tehničnih predpisov, kar je neposredno ogrozilo varnost zaposlenih in premoženja. Izpostavili so, da je požar povzročil tudi veliko gmotno škodo Hepu.

V času požara je bilo v HE Dubrovnik 12 delavcev. Trije so umrli, sedem pa je poiskalo zdravniško pomoč, predvsem zaradi zastrupitve. Trojica umrlih naj bi se poskušala pred požarom rešiti s skokom v odvodni kanal, ki povezuje hidroelektrarno z morjem, a so se utopili.