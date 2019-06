Matjaž Škorjanc, v svetu internetnega kriminala znan tudi kot heker Iserdo, je bil v Mariboru zaradi izdelave zlonamerne kode Butterfly Bot decembra 2013 že obsojen na štiri leta in deset mesecev zapora. Gre za program, s katerim je bilo mogoče vdreti v tuje informacijske sisteme ter iz njih ukrasti osebne podatke uporabnikov, denimo podatke o bančnih računih ali kreditnih karticah. S prodajo kode španski kriminalni združbi, ki je računalnike združila v omrežje Mariposa in kradla osebne podatke, je takrat zaslužil najmanj 114 tisoč evrov, celotno škodo, ki so jo s kodo ustvarili, pa je tožilstvo ocenilo na več deset milijonov. V okviru mednarodne preiskave so Škorjanca prijeli, konec 2011 sprožili postopek zoper njega ter ga poslali v zapor. Pogojno so ga na prostost izpustili v začetku leta 2017.

Zdaj bi ga še Američani

Dvaintridesetletnega Slovenca zdaj, kot smo poročali že včeraj, glede iste zadeve iščejo še Američani. Zvezno sodišče v Washingtonu je namreč objavilo do zdaj zapečatene obtožnice proti njemu, 35-letnemu Mentorju Leniqiju iz Gorišnice (28-letni državljan Srbije, ki živi v okolici Ptuja, se je s slovenskim tožilstvom pogodil), 40-letnemu Florenciu Carro Ruizu iz španske Vizcaye ter 26-letnemu Američanu Thomasu McCormicku. Obtožujejo jih kriminalnega združevanja in bančnih ter drugih prevar prek spletnega hekerskega foruma Darkode, ki so ga leta 2015 zaprli. Američana so prijeli že decembra lani, za preostale pa je ameriško sodišče izdalo naloge za aretacijo. V Ameriki jim grozi celo do 50 let zapora, saj navajajo, da je četverica od septembra 2008 do decembra 2013 svojim žrtvam, ki so jim pokradli zasebne podatke, med drugim o bančnih računih in kreditnih karticah, povzročila za kar 4,5 milijona dolarjev škode.

Obtožnica jih bremeni kriminalnega združevanja, bančnih prevar, vdorov v računalnike, kraje identitete, računalniških vdorov in izsiljevanja. To so domnevno storili prav s Škorjančevim programom Butterfly Bot, ki ga je prodajal prek elitnega hekerskega foruma Darkode.