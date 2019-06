Imenuje se sicer po sramotilnem stebru, na katerega so nekoč privezovali grešnike, a je njegov namen spodbujanje recepcije umetnosti. Razglasili bodo tudi ime letošnjega dobitnika Stritarjeve nagrade za mladega kritika.

Po sredini okrogli mizi o mladi in prevodni kritiki v Društvu slovenskih pisateljev se glavnina tradicionalnega srečanja kritikov, pesnikov in prevajalcev poezije v četrtek seli v Rogaško Slatino in Šmarje pri Jelšah. Tam bodo sledili prevajalska okrogla miza (letos je v fokusu albanščina), pesniška branja in kritiške razprave o devetih izbranih pesniških zbirkah. Literarni kritik Aljaž Koprivnikar je za razpravo izbral zbirko Klobuk Vere Revjakine B. Varje Balžalorsky Antić, Krog Kaje Teržan in Lakoto Jureta Jakoba. Kritičarka Barbara Korun pošilja na pranger Alenko Jovanovski s Tisoč osemdeset stopinjami, Klariso Jovanović z Izgnano in Milana Šelja s Slediti neizgovorjenemu, Domen Slovinič pa Majo Miloševič s prvencem Oder za gluhe, Andrejo Štepec z zbirko Edit Paf in Esada Babačića z Odrezanimi od neba.

Festival se bo v soboto zvečer končal s slavnostno podelitvijo Stritarjeve nagrade in koncertom zasedbe Lusterdam, ki gode melodični rock.