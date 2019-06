Joe Hollier in Kaiwe Tang sta se spoznala leta 2014 v Googlovem newyorškem inkubatorju za zagonska podjetja. Tam sta razvijala aplikacije za pametne telefone, ob tem pa, pravita, se je poglabljalo tudi njuno razumevanje, zakaj so posamezne aplikacije prepričale investitorje in kakšna je bila motivacija njihovih razvijalcev. Pravita tudi, da sta prišla do spoznanja, da takšni poslovni modeli, ki ne gredo vzporedno z izboljšanjem kakovosti življenja njihovih uporabnikov, niso za njiju. Odločila sta se, da svet ne potrebuje še ene aplikacije, ki bi tekmovala za našo pozornost in čas, svojo ustvarjalnost pa sta usmerila v povsem drugo smer. Sklenila sta razviti minimalistični telefon, ki bi ponujal najbolj koristne elemente naših pametnih žepnih spremljevalcev, brez vsega škodljivega. Sprva sta izdelala mobilnik light (lahek), zdaj pa prihaja tudi nadgradnja, različica light II.

Dizajn telefona je skrajno preprost. Ohišje je prihaja v črni ali beli barvi, zaslon pa tudi premore zgolj to barvno shemo. Zaslon sicer deluje s pomočjo tehnologije e-ink oziroma elektronskega črnila, kot ga poznamo z elektronskih bralnikov po vzoru kindla, kobota in podobnih. To omogoča varčno prikazovanje vsebin, hkrati pa tak zaslon ni naporen za uporabnikove oči.