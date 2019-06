Slovenska teniška junakinja konca tedna je bila Tamara Zidanšek. Konjičanka je ubranila lansko zmago na najmočnejšem hrvaškem ženskem turnirju v Bolu na Braču z nagradnim skladom 125.000 ameriških dolarjev. Čeprav je finalni dvoboj proti Španki Sari Sorribes Torno dobila v dveh nizih s 7:5, 7:5, je tekma trajala kar dve uri in 21 minut. V obračunu prvih dveh nosilk je bila v odločilnih trenutkih bolj zbrana Slovenka, ki je v obeh nizih po zaostanku s 4:5 dobila tri igre zapored.

»Vsako leto ponavljam, da ima Bol posebno mesto v mojem srcu. Ni bilo lahko ubraniti lanske lovorike. Ponosna sem, da sem na vseh tekmah ostala zbrana do zadnje točke. Če se bom prihodnje leto vrnila v Bol, bo pokazal čas,« je po zmagi povedala Tamara Zidanšek. Poleg številnih nagrad je bila 21-letna Slovenka deležna posebne časti. Po koncu dvoboja je namreč njej v čast svetovno uveljavljena pianistka Uzbekistanka Lola Astanova zaigrala skladbo skupine Queen We are the champions.

Z ubranitvijo lanskih točk je Tamara Zidanšek na najnovejši svetovni lestvici obdržala status najvišje uvrščene slovenske igralke. Z 59. mestom je dosegla svojo novo najboljšo uvrstitev. Krepko je na svetovni lestvici napredovala tudi Polona Hercog, ki je z uvrstitvijo v šestnajstino finala Rolanda Garrosa z 71. mesta napredovala na 62. Kaja Juvan je z uvrstitvijo v polfinale v Bolu na Braču napredovala na 123. mesto na svetu, na 110. pa je nazadovala Dalila Jakupović. Največji skok med najboljšimi je dosegla zmagovalka Pariza Asleigh Barty. Avstralka je z osmega napredovala na drugo mesto in zaostaja le še za Japonko Naomi Osaka. Je pa Avstralka prehitela Japonko po denarnih nagradah v letošnjem letu, saj je zaslužila že skoraj pet milijonov ameriških dolarjev. Najbolj je na svetovni lestvici nazadovala lanska zmagovalka OP Francije Simona Halep, ki je s tretjega padla na osmo mesto.

Pri moških je Novak Đoković na svetovni lestvici povišal prednost, saj je z uvrstitvijo v polfinale OP Francije dobil dodatne točke. Dvanajstkratni zmagovalec Pariza Rafael Nadal ostaja na drugem mestu, nobenih sprememb ni niti do osmega mesta. Z uvrstitvijo na glavni turnir Pariza je Blaž Rola s 183. mesta napredoval na 169. Aljaž Bedene je na 93. mestu. Serija najmočnejših turnirjev se s peska seli na travo. Aljaž Bedene in Polona Hercog bosta jutri nastopila v Hertogenboschu. Tekmec Ljubljančana bo Francoz Richard Gasquet, Štajerka pa se bo pomerila proti četrtfinalistki Pariza Hrvatici Petri Martić. Sinoči je v Nottinghamu nastopila Dalila Jakupović.