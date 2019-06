Svetleče številke na digitalnem prikazovalniku, ki je pritrjen na vrhu stavbe TR3 na Trgu republike, so kazale 20.00. Večina knjižnic v mestu je do te ure že zaprla vrata, ob sobotah to storijo še prej. Ena od izjem je Centralna tehniška knjižnica (CTK) Univerze v Ljubljani. Med tednom so odprti do polnoči, ob sobotah in nedeljah običajno do 17. ure. Zdaj, ko se je začelo spomladansko izpitno obdobje, je knjižnica na Trgu republike tudi ob koncu tedna odprta do polnoči. »V zadnjem obdobju se je pogosto zgodilo, da smo morali uporabnike celo zavračati, saj je bilo v knjižnici bistveno več ljudi, kot nam omogočajo pogoji,« zanimanje za študij v bolj nočnih urah oriše direktor CTK Miro Pušnik.

Podobno zanimanje razkriva pogled na spletno stran Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), kjer so minuli večer rdeče obarvani kvadratki sporočali, da so zasedena skorajda vsa mesta v veliki čitalnici. Tudi v NUK so se namreč odločili, da pred začetkom izpitnega obdobja in med njim delovni čas čitalnice podaljšajo. Ta je že od 6. maja odprta do 22. ure. Do 22. ure sta v tem času odprta tudi prostor za skupinsko učenje in Kavarna NUK. »V osemnajstih dneh podaljšane odprtosti je bilo po 20. uri 1390 izhodov, povprečno torej 77 na dan. Ta mesec opažamo, da število uporabnikov čitalniških prostorov narašča iz dneva v dan,« je pojasnila vodja službe za izposojo in posredovanje knjižničnega gradiva NUK Damjana Vovk. Opaža, da 176 sedežev, kolikor jih je na voljo v veliki čitalnici, najpogosteje zasedejo študenti filozofske, medicinske in pravne fakultete, veliko je tudi študentov, ki so v Ljubljani na izmenjavi.

Do polnoči na pobudo študentov Podaljšan delovni čas so v NUK uvedli leta 2012. Že takrat so pojasnili, da še daljše obratovanje v Plečnikovi palači ni mogoče. Sodobne akademske knjižnice so namreč načrtovane tako, da je ob majhnih stroških mogoča ločena odprtost čitalnic tudi zunaj delovnega časa preostalega dela knjižnice, medtem ko stavba NUK nima takšne zasnove. Prav tako pred sedmimi leti so se za podaljšan delovni čas odločili v CTK, ko so med tednom vrata pustili odprta do polnoči. S tem je knjižnica na Trgu republike postala prva nočna knjižnica. Kot je pojasnil direktor Miro Pušnik, so odločitev sprejeli na pobudo študentov. »Temeljno pravilo našega delovanja je, da so v središču našega fokusa uporabniki (in ne gradivo, kot v nekaterih drugih knjižnicah). Zato poskušamo na vse pobude uporabnikov odgovoriti pozitivno. To ni zgolj enostranski proces. Z uporabniki želimo delovati v okviru študijske skupnosti in smo z njimi v nenehnem stiku,« pojasnjuje direktor. Z odzivi študentov so zadovoljni. Knjižnica je med letom tudi ponoči dobro zasedena, ko je študijskih obveznosti največ, pa prostih mest praktično ni. Pušnik si zato v prihodnje želi predvsem boljših pogojev za delovanje knjižnice. Ta namreč tudi četrt stoletja po selitvi iz stavbe, ki jo je država prodala, še vedno deluje v najetih in za knjižnico neprimernih prostorih.

Na ekonomski fakulteti nočna čitalnica Prav prenova prostorov Centralne ekonomske knjižnice (CEK) je ljubljanski ekonomski fakulteti omogočila, da so lahko leta 2012 v delu pritličja uredili nočno čitalnico. Medtem ko CEK zaprejo ob 20. uri, je nočna čitalnica študentom na voljo dve uri dlje. Sprejme lahko do 30 študentov. »Nočno čitalnico CEK s pridom uporabljajo zlasti tuji študenti, ki so na izmenjavah in so takšnih servisov vajeni iz domačih knjižnic, pa tudi študenti iz okoliških študentskih domov, ki potrebujejo miren kotiček za študij pozno v noč,« opaža vodja CEK Tomaž Ulčakar. Ob tem ocenjuje, da se bodo v prihajajočem obdobju zagotovo ukvarjali tudi z idejo, da bi bila čitalnica odprta 24 ur na dan, sedem dni v tednu. A je, opozarja Ulčakar, s tem »pogojeno kar nekaj dejavnikov, ki jih je treba predhodno rešiti, kot so sistem pristopa, varovanje in čiščenje.« Na fakulteti za družbene vede (FDV) oziroma v njihovi Osrednji družboslovni knjižnici Jožeta Goričarja medtem želje študentov po daljšem odpiralnem času ne opažajo. Knjižnica je med tednom odprta do 20. ure, kot so pojasnili, pa je anketa, ki so jo izvedli med študenti, pokazala, da je 78 odstotkov študentov zadovoljnih z urnikom knjižnice, prav tako niso prejeli pobude za podaljšanje odprtja. Čitalnica je najbolj zasedena med 10. in 15. uro.