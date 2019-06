Vse najboljše za rojstni dan so mu na twitterju že zaželeli njegova sinova, princ Charles in princ Andrew ter vnuk princ William, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Mož britanske kraljice, s katero je poročen že 71 let, se je maja 2017 upokojil in se od takrat redko pojavlja v javnosti. Britanski kraljevi družini se tako v soboto ni pridružil na paradi, s katero so uradno obeležili kraljičin 93. rojstni dan. Prav tako vojvode edinburškega ni bilo na kraljevem banketu in drugih dogodkih ob obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa pretekli teden.

Se je pa minuli mesec fotografiral s svojim najmlajšim pravnukom Archijem, sinom princa Harryja in njegove soproge Meghan. Kraljica in njen soprog imata štiri otroke, osem vnukov in osem pravnukov.

Vse do letošnjega februarja je sicer še sam vozil avtomobil, a je, potem ko je povzročil prometno nesrečo, vrnil vozniško dovoljenje.