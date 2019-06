Kot so sporočili iz Mladine, je Modic po težki bolezni preminil v 55 letu starosti. Kot je pred nekaj leti podelil sam, se je boril z rakom na črevesju.

Sicer dolgoletni sodelavec Mladine se je ukvarjal tudi s filmsko kritiko in produkcijo, znan je bil kot velik poznavalec stripov in ljubitelj pornografije – tako je idejno zasnoval tudi celjski sejem erotike, kot režiser pa je sodeloval pri nastanku dveh slovenskih pornofilmov Gremo mi po svoje in Zajtrk petelinov.