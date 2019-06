137 let je katedrala Sagrada Familia, ki še vedno nima končne oblike, v Barceloni stala brez ustreznih papirjev. Znamenita zgradba, ki v mesto vsako leto privabi več deset milijonov ljudi, vse od svojega začetka gradnje ni imela ustreznih papirjev, kar pa se je spremenilo v petek, ko so končno uredili gradbeno dovoljenje, piše The Local.

Z ustreznim gradbenim dovoljenjem je sedaj tudi moč pričakovati, da bo katedrala dobila svojo končno obliko. To naj bi se zgodilo leta 2026, kar je 144 let kasneje, ko je baziliko začel graditi znameniti katalonski arhitekt Antonio Gaudi.