V torek bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija.

Obeti: sredo in četrtek bo sončno in vroče.

Vremenska slika: Nad južno Evropo je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi topel in razmeroma suh zrak.