Ekipa Boston Bruins se je znašla pod precejšnjim pritiskom, saj bi poraz pomenil konec sezone in prvo slavje za St. Louis, odkar je moštvo leta 1967 prišlo v NHL. A kosmatinci so, tudi zaradi izjemnih obramb Tuukke Raska, narekovali ritem, v zadnji tretjini pa napolnili mrežo domačih in s tem preprečili slavje zasedbe iz St. Louisa. V zgodovini NHL bo to 17. sezona, v kateri bo o prvaku odločal sedmi dvoboj.

Za Bruins so zadetke dosegli Brad Marchand (9.), Brandon Carlo (43.), Karson Kuhlmann (51.), David Pastrnak (55.) in Zdeno Chara (58.), ki je zadel prazna vrata ob koncu tekme, za domače je gol upanja za znižanje na 1:3 dosegel Ryan O'Reilly (53.).

Boston je hitro pokazal, da ga zanima samo zmaga. Čeprav tudi St. Louis ni bil slab, toda domači hokejisti so vedno znova naleteli na nepremagljivo oviro. Finski vratar je imel sijajen večer in je branil vse mogoče, ko pa je bil že premagan, so mu pomagali soigralci. Ko je imelo sredi druge tretjine domače moštvo ob številčni prednosti na ledu 5-4 lepo priložnost in je kapetan Alex Pietrangelo že spravil plošček za hrbet Raska, je namreč v zadnjem trenutku posredoval Charlie McAvoy in plošček v zraku izbil nazaj v polje. Boston je bil odličen pri branjenju z igralcem manj, domači niso izkoristili nobene od štirih kazni nasprotnika, skupno v finalu pa le eno od 18.

St. Louis svojih priložnosti ni izkoriščal, Boston pa: v prvi tretjini so imeli domači hkrati dve izključitvi, prednost 5-3 pa je z vodilnim zadetkom potrdil Marchand. »Borili smo se, kot da gre za življenje. Ko se boriš za to, ali boš ostal v igri ali končal tekmovanje, vsak da od sebe še malce več,« je pristop na tekmi pojasnil Marchand.

Boston je bil doslej zadnje moštvo, ki je sodelovalo v finalu NHL s sedmimi tekmami, leta 2011 so kosmatinci premagali Vancouver. »Sedma tekma bo spektakel, ki ga bo videl ves svet. Mislim, da bo to sijajna hokejska noč, ki bi jo lahko začinila zmaga naše ekipe,« je trener Bruins Bruce Cassidy že razmišljal o sedmi tekmi, ko bo Boston prvič v finalih NHL gostitelj odločilnega dvoboja.

Po današnjem dvoboju je bil strelec edinega domačega gola O'Reilly – njegov zadetek so sodniki priznali po ogledu posnetka, ki je potrdil, da je plošček med vratnico in nogo Raska v celoti prešel golovo črto – razočaran, a odločen, da se ne bodo predali: »Moramo iti naprej. Pripraviti se moramo na naslednjo tekmo, še vedno zaupamo vase, smo samozavestni, imamo odlično ekipo. Morda pa nam bo uspelo v gosteh.«

Tudi trener St. Louisa Craig Berube je pozval svoje igralce in navijače, naj ne obupajo: »Če bi nam pred tremi meseci kdo ponudil, da bomo v finalu igrali sedmo tekmo, mislim, da bi to vsi sprejeli z odprtimi rokami. Poleg tega dobro igramo v gosteh. Zaupajmo vase.«

Blues so ekipa z najdaljšim čakalnim stažem na prvi naslov v ligi, saj v 51 letih, kolikor sodelujejo v njej, nimajo še niti ene lovorike; letos so v finalu četrtič (prve tri zaporedne med leti 1967 in 1970 so izgubili gladko z 0:4 v zmagah). Boston ima šest naslovov, do letos zadnjič je bil v finalu v sezoni 2012/13.