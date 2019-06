Kasim-Žomart Tokajev s prejetimi dobrimi 70 odstotki glasov je imel kot favorit na volitvah šest protikandidatov, za njim se je po podatkih volilne komisije uvrstil opozicijski kandidat Amiržan Kosanov, ki ga je podprlo 16,2 odstotka volivcev.

Volitve so zaznamovali največji protesti v tej državi v zadnjih treh letih, h katerim je pozvalo prepovedano opozicijsko gibanje Demokratična izbira Kazahstana. Policija je potrdila, da so na protestih aretirali približno 500 ljudi, ki so jih obtožili radikalizma.

Opazovalci organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so zabeležili hujše napake na volitvah, kritični so bili do odziva oblasti na proteste. Volitve je očrnilo očitno kršenje temeljnih svoboščin, saj so protestnike nasilno pregnali, je danes dejal vodja opazovalne misije George Tsereteli. Volitve so zaznamovale tudi resne postopkovne napake v štetju glasov, zaradi česar ne morejo zagotoviti, da je bilo štetje izvedeno v skladu z obvezami v okviru Ovseja, je dodal Tsereteli.

Na čelu države je prišlo do prve menjave v zadnjih treh desetletjih, poznavalci poudarjajo, da bistvenih sprememb volitve ne bodo prinesle. Z nafto bogata srednjeazijska država z 18 milijoni prebivalcev bo ohranila avtoritarno usmeritev in tesne vezi z Rusijo. Tako kot Nazarbajev je tudi Tokajev znan po svojih tesnih stikih z Moskvo in Pekingom. Nazarbajev je marca nepričakovano odstopil, a v svojih rokah obdržal vse politične niti. Po odstopu je dobil naziv voditelja naroda, ki mu zagotavlja vlogo pri celotnem prihodnjem političnem dogajanju v državi. Predsednik države je bil vse od leta 1990.