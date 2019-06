Hongkonška vlada bo nadaljevala s postopkom sprejemanja zakona o izročitvi, je poudarila voditeljica Hongkonga Carry Lam po nedeljskih protestih, ki so se sprevrgli tudi v nasilje. Po njenih besedah gre za pomembno zakonodajo, ki bo Hongkongu omogočila izpolnjevanje mednarodnih obveznosti pri čezmejnih kazenskih primerih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Protesti pa so po njenem prepričanju znak, da so pravice in svoboščine posameznikov v Hongkongu varovane in zaščitene.

Oblasti v Hongkongu zagotavljajo, da bi imela njihova sodišča zadnjo besedo glede izročanja. Kritiki pa opozarjajo, da bi zakon oblastem omogočil, da bi političnim nasprotnikom sodili na celinskem delu Kitajske. Poudarjajo tudi, da bi sprejetje zakona vodilo v nadaljnjo erozijo sodne neodvisnosti, pa tudi, da se "dolga roka oblasti v Pekingu" vmešava v politiko Hongkonga.

Kitajski državni mediji danes poročajo, da so v ozadju nedeljskih protestov "tuje sile", ki skušajo destabilizirati Hongkong, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Kot poroča China Daily, opozicija in njeni "tuji zavezniki" izkoriščajo protestnike za spodkopavanje kredibilnosti vlade. "Nekatere tuje sile izkoriščajo priložnosti, da bi prizadele Kitajsko, ko skušajo ustvariti opustošenje v Hongkongu," piše časnik.