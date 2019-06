Premierska kandidatura 51-letnega nekdanjega pravosodnega, danes pa okoljskega ministra Michaela Gova postaja vse bolj vprašljiva, čeprav pravi, da ga napaka iz preteklosti, ki jo globoko obžaluje, ne bi smela »diskvalificirati« pri poskusu, da postane premier.

Ne zaradi priznanja, da je pred dvema desetletjema, ko je bil mlad novinar (imel je trideset let!?) užival kokain na več zabavah, ampak zaradi njegovega tedanjega licemerja in dvojnih meril. Kot ambiciozni prokonservativni novinar je takrat v Timesu objavil kolumno, v kateri je obsodil uživalce drog med poklicnimi pripadniki srednjega razreda ter se izrekel za ostrejše kaznovanje uživalcev in proti sprostitvi zelo stroge zakonodaje, po kateri je (še vedno) za jemanje in posedovanje kokaina predvidena neomejena denarna kazen ali do sedem let zapora ali oboje. Na dan, ko je objavil to kolumno, naj bi gostil zabavo, na kateri je bilo marihuane in kokaina na pretek. Nedeljski tisk Gova razglaša za »drogeraškega hipokrita«. Premierski kandidati se morajo uradno prijaviti danes, od 10. do 17. ure. Bo Gove med njimi? Kot nekdanjemu uživalcu kokaina, ki je kršil zakon, bi mu lahko ZDA prepovedale vstop na ameriško ozemlje.

Kadila je tudi ena od kandidatk Govovo priznanje je manj kot 24 ur kasneje sprožilo priznanje ene od za zdaj dveh kandidatk Andree Leadsom, da je na univerzi kadila marihuano. Ko so odhajajočo premierko Thereso May pred dvema letoma vprašali o »najbolj poredni stvari, ki jo je naredila v življenju«, je odgovorila: »O, moj bog, priznati moram, da sem v mladosti s prijatelji tekla skozi pšenična polja. Kmetov to ni ravno veselilo.« Največje »porednosti« enajstih kandidatov, ki se potegujejo za njen stolček, (še) niso znane. Znano pa je, da je po zadnjem štetju že najmanj šest, morda sedem od enajstih kandidatov priznalo, da so v preteklosti uživali droge. Nekdanji brexitski minister Dominic Raab je priznal, da je na univerzi kadil marihuano, še preden se je prijavil za kandidata. Zdaj hvali iskrenost Michaela Gova, prvi pa je po malem hudobno omenil prepoved njegove kandidature, ko je dejal, da mu je ne bi smeli prepovedati. Obenem je dejal, da je protikandidatovo uživanje kokaina pri tridesetih nekaj drugega kot kajenje marihuane na univerzi. Rory Stewart je priznal, da je na poroki v Iranu kadil opij, in se za to opravičil. Notranji minister Sajid Javid je morda priznal kajenje marihuane, ko je dejal, da ni nikoli užival »drog A« (kokain, heroin in druge).

Johnsonovo duhovičenje Favorizirani kandidat, nekdanji zunanji minister Boris Johnson, je že davno opravil s priznanjem o kajenju marihuane in »poskusu« s kokainom. Ker je to naredil dvakrat in ker slovi kot lažnivi kljukec, so Britanci slišali dve različni verziji. Na samosvoj komičen način in s samosvojim besednjakom. Leta 2007 je v intervjuju za revijo GQ priznal, da je poskusil kokain in marihuano med študijem na oxfordski univerzi. »Poskusil sem ju na univerzi. Tega se zelo živo spomnim. Nisem čutil prav nobenega farmakološkega, psihotropnega ali kakšnega drugega učinka.« Kasneje je v satirični TV-oddaji Have I Got News For You povedal drugačno različico. »Mislim, da so mi enkrat dali kokain, vendar sem kihnil in ni mi šel v nos. Morda sploh ni šlo za kokain, ampak sladkor v prahu. Bilo pa je obdobje pred univerzo, ko sem pokadil kar nekaj marihuanskih džojntov. Bilo je veselo in lepo. Danes je menda drugače. Veliko močneje. Glede teh zadev sem postal zelo neliberalen, nočem, da bi moji otroci jemali droge.« Tudi sedanji zunanji minister Jeremy Hunt, ki je resen premierski kandidat, je zdaj v šali priznal, da je v mladosti morda enkrat poskusil marihuano v tekoči obliki, ko je potoval po Indiji. Dodal je, da je bilo to skoraj enako poredno kot tekanje skozi pšenična polja. Precej manj smešen, kot sta Johnsonovo duhovičenje in Huntovo norčevanje iz Mayeve, je velik razkorak med pridigami in zakoni konservativcev ter njihovimi mamilarskimi »porednostmi«. Otoškim protimamilarskim aktivistom ni do smeha in ostro kritizirajo ministra Gova, nekdanji vodilni možje policije pa opozarjajo, da širjenje uživanja kokaina v srednjem razredu daje gorivo »krvavemu nasilju mamilarskih tolp«.