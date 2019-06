A zavezniška vojska ne počiva! Že v petek so začeli novo vajo. Kakopak – nadeli so ji ime Hiter odgovor. Vaja predvideva krizo globalnih (no, v resnici balkanskih) razsežnosti. Na dva izgubljena hrvaška miga je treba pač hitro odgovoriti, bi si mislil laik, kajne. Ne. Takole pišejo naši vojaki: »Aktivnosti na letališču bodo zajemale pristajanje in vzletanje zavezniških transportnih letal ter nastanitev, konsolidacijo in premik zavezniških enot na domnevno krizno območje, kjer bodo skupaj s partnerskimi vojskami znova vzpostavili mir.« No, pa smo si oddahnili. Zdaj bo spet mir. Ker smo se že ustrašili, da konec tedna množice turistov, ki se bodo čez naše ozemlje zaradi binkoštnih praznikov valile proti jugu, ne bomo spustili naprej. Smo jih. Ker smo vedeli, da bodo naši vojaki poskrbeli za mir. Čestitke!

Kako je že rekel vrhovni poveljnik slovenskih oboroženih sil glede vojne pripravljenosti Slovenske vojske? V miru bi še šlo, kajne. V vojni pa… Še dobro, da gre le za vajo.

N. N.