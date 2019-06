Nogometaši Kopra in Dravograda bodo v prihodnji sezoni nastopali v drugi slovenski ligi, kjer bodo zamenjali Ankaran in Ilirijo, ki sta se minuli mesec poslovila od drugoligaškega tekmovanja.

Koper se hitro vzpenja, potem ko je bil zaradi finančnih težav pahnjen v najnižji rang tekmovanja. Nogometaši z Bonifike so v tretji ligi zahod prepričljivo pometli s konkurenco, v kvalifikacijah za napredovanje v drugo ligo pa so bili na obeh tekmah prepričljivo boljši od prekmurskega kluba Grad. Potem ko so Koprčani dobili uvodni obračun s 4:0, so s štirimi zadetki ponovili vajo tudi na gostovanju. V prihodnji sezoni se bo Koper skozi drugo ligo poskušal vrniti med najboljše slovenske klube.

Veliko bolj negotove kvalifikacije za uvrstitev v drugo ligo sta odigrala Bled in Dravograd. Korošci so bili pred domačimi gledalci boljši z 2:1, na povratnem dvoboju pa sta mreži mirovali. Moštvi sta že lani igrali v kvalifikacijah, a si napredovanja nista zagotovili. Novi drugoligaš Dravograd je letošnjo sezono v tretji ligi sklenil brez remija s petimi točkami prednosti pred prvo zasledovalko Dravinjo. Prvo ime moštva je nekdanji reprezentant Nejc Pečnik, ki je prispeval petnajst golov.