En milijon, deset sten, sto tisoč otrok

V začetku maja je Adidas daroval milijon dolarjev ameriškemu skladu 1Climb, ki si prizadeva, da bi približal plezanje mestnim otrokom. Denar bodo porabili za gradnjo desetih umetnih plezalnih sten v New Yorku, Los Angelesu in Chicagu, v sodelovanju in pod mentorstvom lokalnih klubov pa bo imelo možnost vstopiti v svet plezanja vsaj 100.000 otrok. S plezalno opremo in svojim znanjem so se akciji pridružila tudi druga ameriška podjetja. Sklad 1Climb je leta 2010 ustanovil Kevin Jorgeson, ki se je kot devetletni otrok s plezanjem rešil pasti uličnega prestopništva. Pred štirimi leti je skupaj s soplezalcem Tommyjem Caldwellom zaslovel s prvenstvenim vzponom v smeri Dawn Wall v El Capitanu. gs