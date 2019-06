Med lastniki podjetja za miniranje počilo

Minervo, ki se ukvarja z miniranjem, je prodal tri hčerinske družbe. Med njimi je bil Proeks, ki trguje z gospodarskimi razstrelivi in jih skladišči. Novi lastniki so postali menedžment in nadzorniki Minerva, največji med njimi pa je direktor Minerva Vojko Reven. Za Proeks so plačali manj, kot je znašal lanskoletni dobiček.