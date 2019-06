Ustrezna obravnava nasilja neposredno po dogodku je pomembna tudi po pravni plati, saj se lahko kasneje izkaže, da je imel neki nasilni izpad večjo težo, kot se je zdelo na prvi pogled. Ker pa načelo prepovedi ponovnega odločanja o isti stvari državljane varuje pred tem, da bi jih za isto dejanje kaznovali večkrat, se lahko zaplete.

Eden izmed tovrstnih primerov je tudi nasilni incident iz Zasavja, kjer se je nasilnež lotil skupine, v kateri je bil tudi oškodovanec, kateremu je zagrozil, da ga bo zadavil, in ga je tudi že prijel za vrat in začel uresničevati svojo grožnjo. Žrtev mu je ušla, nasilnež pa je za njim še vpil, da ga bo pokončal. Zaradi nasilnega izpada so posredovali policisti in glavni akter je bil kaznovan za prekršek zoper javni red in mir. Oškodovanec je nato zoper nasilneža podal predlog za pregon zaradi kaznivega dejanja grožnje, za katerega je najvišja zagrožena kazen eno leto zapora, tožilstvo pa je v dogodku prepoznalo kaznivo dejanje in vložilo obtožni predlog.

A na trboveljskem sodišču je primer padel prav zato, ker je bil nasilnež že kaznovan za prekršek. Čeprav se je tožilka pritožila, je tudi višje sodišče v Ljubljani sklenilo, da sta opis prekrška in opis kaznivega dejanja v ločenih postopkih vezana na enaka dejstva, tako da ponovna obravnava in sankcioniranje nasilneža za isto dejanje ni mogoče.