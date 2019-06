Zvezno sodišče v ameriški prestolnici Washington je ta teden objavilo doslej zapečatene obtožnice proti Američanu, Špancu in dvema Slovencema zaradi kriminalnega združevanja in bančnih ter drugih prevar prek spletnega hekerskega foruma Darkode, ki so ga leta 2015 zaprli.

Obtožnice so vložene proti 32-letnemu Matjažu Škorjancu iz Maribora, 35-letnemu Mentorju Leniqiju iz Gorišnice, 40-letnemu Florenciu Carru Ruizu iz španske Vizcaye ter 26-letnemu Američanu Thomasu McCormicku. Američana so aretirali, trije tujci pa so še na prostosti, čeprav je sodišče izdalo naloge za njihovo aretacijo. Zapečatene obtožnice so bile vložene že 4. decembra lani, McCormicka pa so aretirali 10. decembra. Obtoženim v primeru obsodbe grozi do 50 let zaporne kazni.

McCormick naj bi bil zadnji administrator Darkoda, ki ga je ustanovil in kot prvi upravljal prav Slovenec Škorjanc. Ta zaščiteni spletni forum hekerjev za razvijanje, trgovanje in delitev hekerskih programov, informacij in idej je bil zaprt leta 2015 v veliki mednarodni policijski operaciji Shrouded Horizon (Zakrito obzorje), ki je potekala v 19 državah. Policisti so preiskali ali zaprli 70 članov elitnega hekerskega foruma.