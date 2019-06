Osrednja tema sprememb gradbene zakonodaje: poenostavitve

Vsaka sprememba gradbene zakonodaje doslej je bila podrejena istemu ključnemu cilju: poenostaviti, poceniti in pospešiti administrativne postopke tako, da bodo ljudje hitreje prihajali do dovoljenj. To je bil namen tudi zadnje zakonodajne prenove, ki je v praksi zaživela sredi lanskega leta. Zdaj je država postala žrtev lastnega uspeha.