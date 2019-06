Minuli teden je potekala Applova vsakoletna konferenca za razvijalce WWDC. Dogodek je predstavil nekaj novosti, ki si jih lahko obetamo v nadaljevanju leta. Čeprav praviloma ne gre za prireditev, kjer ameriško podjetje predstavi nove naprave, pa smo lahko videli nov profesionalni računalnik mac pro. Podjetje iz Cupertina vseeno ni navdušilo čisto z vsemi predstavljenimi izdelki.

Kot smo napovedali že prejšnji teden, pa so pri Applu potrdili tudi slovo itunesa. Tega bodo sedaj na vseh napravah zamenjale aplikacije music, tv in podcasts.

Svojo lastno trgovino za aplikacije bo dobil operacijski sistem za pametne ure watchos 6. Ta prinaša tudi dodatne posodobitve za športne aplikacije, ki bodo prikazovale spremembe v dolgoročnih trendih uporabnikove kondicije. Dodali so tudi opozorila ob predolgi izpostavljenosti preveliki količini hrupa, kot tudi koledarska opozorila ob prihajajoči ovulaciji in menstruaciji.

Applov nakit

Med vrhunce konference gre prišteti predstavitev novega profesionalnega računalnika mac pro. Zadnjo posodobitev tega smo dobili daljnega leta 2013. Naprava, ki spominja na zaboj, ujet v strgalnik, ima Intelov procesor xeon z do 28 jedri in AMD-jevo grafično kartico radeon pro 580x oziroma do dve kartici radeon pro vega II (odvisno od različice). Naprava ima lahko do za 1,5 terabajta spomina.

Cena najbolj osnovne različice računalnika mac pro, ki ima manj jeder, spomina in slabšo grafično kartico, se začne pri 6000 dolarjih (cena brez davka). Koliko bo stala polno opremljena različica, niso razkrili, bi se pa ta znala gibati okoli 45.000 dolarjev (brez davka).

Da Apple ni zgolj izdelovalec računalniške opreme, temveč tudi izdelovalec nakita, pa je podjetje razkrilo ob predstavitvi zaslona pro display xdr. Ta premore diagonalo 81 centimetrov (32 palcev) in ločljivost 6K. Apple zanj želi okoli 5000 dolarjev (brez davka), razburila pa je vest, da za to ceno ne dobite tudi stojala zanj. Tega je treba dokupiti in stane dodatnih 1000 dolarjev (brez davka), kar je v rangu novega iphona.