Kot se za športno zapestnico spodobi, tudi galaxy fit ponuja širok nabor storitev. Na zapestju se nosi prijetno, ne gre pa pričakovati, da bo nadomestila uro, če ste navajeni nošenja česa konkretnejšega. Je namreč precej tanka in na veliki roki deluje bolj kot to, kar v resnici je – zapestnica.

Spremljanje telesnih funkcij in pohvale za hišna opravila

Poleg prikazovanja ure, kar je za takšne naprave skoraj nepogrešljivo, športna zapestnica galaxy fit spremlja tudi srčni utrip. Zapestnica to počne neprestano in uporabnika z obvestilom opozori, če utrip med počitkom preseže predhodno določeno vrednost. Beleži tudi raven stresa, za sproščanje pa ponuja vodeno vajo umirjenega dihanja. Ta je zelo enostavna. Pravzaprav zgolj kaže, koliko časa moramo vdihavati in koliko časa izdihavati, a za prvo silo deluje.

Poleg omenjenega zapestnica beleži tudi vzorce spanja in vam pove, koliko časa ste se nahajali v mižulah ter kolikšen delež tega je bil globok in kolikšen plitek spanec. Hkrati zapestnica samodejno sledi vašim aktivnostim, beleži, koliko časa jih izvajate, in vas ob dovolj dolgih seansah gibanja tudi nagradi s pohvalo. Naprava lahko samodejno sledi do šestim aktivnostim. V Samsungovi mobilni aplikaciji health lahko izbirate med 90 vgrajenimi programi in jih nastavite med 10 prednostnih aktivnosti. Zapestnica vas s tresenjem opozori tudi, ko predolgo sedite na miru.

Samodejno zaznavanje aktivnosti ni ravno 100-odstotno natančno. Aktiviralo se je tudi, ko smo izvajali hišna opravila. Ko smo kaj nosili v rokah dalj časa, nas je zapestnica pohvalila za pridno kolesarjenje, ob iskanju izgubljenih predmetov pa smo bili pohvaljeni za dober sprehod. Če smo iskreni, se zapestnica ni povsem zmotila. Tudi takšna vsakdanja opravila sodijo med gibanje. Nekaj dodatne pohvale pa tudi ni odveč.