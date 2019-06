Kromatika in Modri abonma: Pajanovićev Čajkovski, Rachlinov Brahms

Da je glasba način življenja, nam večkrat pravijo glasbeniki sami, vendar bi lahko isto trdili tisti, ki jo poslušamo. Tudi na naši strani morajo biti vsakokrat izpolnjeni temeljni, ne nezahtevni pogoji, če hočemo to zelo eksaktno umetnost sploh razb(i)rati. No, drugi aksiom o muziki pa je, da jo je nemogoče zapustiti. Med tema resnicama utegnemo kdaj pa kdaj zanihati k breznom precepa. Premislek o delu modrega abonmaja in cikla Kromatika je moral v zadnji etapi simfonične sezone izostati. A poustvarjalno vrenje, ki so ga spodbudili izjemni gosti, ni ostalo neopaženo. Filharmoničnima zboru in orkestru se je »zgodila« Grete Pedersen in z njo govorica Haydnove oratorijske slikovitosti; v radijskem orkestru pa je ogenj ansambelske vpetosti v nemško glasbo prižgal Gordan Nikolić, violinist iskrenosti in trenutka (manj pa proporcev).