Angleški nogometaši so na Portugalskem na zaključnem turnirju premierne evropske lige narodov osvojili končno tretje mesto, za katerega so, čeprav so bili v rednem delu tekme in podaljšku boljši tekmec, morali streljati enajstmetrovke.

Angležem je hitro vodstvo v 2. minuti preprečila prečka. V izvrstnem položaju za gol se je znašel prvi zvezdnik Anglije Harry Kane, a je zadel le okvir gola.

Otočani so imeli v 14. minuti novo izvrstno priložnost. Do zaključnega strela je prišel Raheem Sterling, meril pa je naravnost v Yanna Sommerja.

Po desetih minutah igre v drugem polčasu se je znova tresel okvir gola, znova švicarskega. Danny Rose je podal z bočnega položaja, Fabian Schär je želel preprečiti najhujše, a žogo preusmeril proti svojemu golu, Sommer pa jo je s konicami prstov odbil v vratnico.

V 56. minuti so Švicarji prišli do najlepše priložnosti na tekmi. Po protinapadu je do zaključnega strela prišel Granit Xhaka, Jordan Pickford pa se je izkazal z obrambo.

V 84. minuti so Angleži zadeli. Po podaji z leve strani je Dela Alli z glavo zadel prečko, odbito žogo je v gol spravil Callum Wilson, a ga je glavni sodnik Ovidu Hategan po ogledu videoposnetka razveljavil zaradi prekrška angleškega rezervista.

V 99. minuti so se Švicarji morali zahvaliti Sommerju, da se niso znašli v zaostanku. Najprej je skok dobil Alli, Sommer je žogo s skrajnimi močmi odbil, Sterlingov poskus pa je odbil v kot.

Angleži so še naprej iskali vodstvo in bili nevarnejši, v 117. minuti je prečko s prostega strela še enkrat stresel Sterling.

Zmagovalca obračuna za tretje mesto so odločili streli z bele točke. V prvih petih serijah so zadeli tako vsi Angleži - med njimi tudi vratar Jordan Pickford - kot Švicarji. V šesti je nato šestič za Anglijo zadel Eric Dier, Pickford pa je Josipu Drmiću njegov poskus ubranil.