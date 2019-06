Opozicija želi z državljansko nepokorščino in splošno stavko po vsej državi pritisniti na prehodni vojaški svet, da bi oblast predal civilni vladi. »Gre za mirno obliko upora,« je sporočila opozicijska zveza sudanskih sindikatov SPA. Iz stavke je izvzeto zgolj zdravniško osebje, tako da bodo bolni in poškodovani oskrbljeni.

Varnostne sile so danes aretirale več deset podpornikov opozicije. Med drugim so odpeljali zaposlene na letališču in sudanski centralni banki, so za nemško tiskovno agencijo dpa povedali njihovi sodelavci.

Štirje pripadniki opozicije pa so medtem umrli, so navedli v zdravniškem združenju. S strelnim orožjem je bil ubit en človek v Kartumu, eden pa v sosednjem Omdurmanu. Dva so zabodli in sta kasneje umrla v bolnišnici v Omdurmanu. Ti ljudje so žrtve prehodnega vojaškega sveta in njegovih milic, so še navedli.

Tako je skupaj od ponedeljka v represiji varnostnih sil, ki so razgnale protestnike pred sedežem vojske v prestolnici, umrlo 118 protestnikov. Več sto ljudi je bilo ranjenih. Po podatkih ministrstva za zdravje je bilo ubitih 61 ljudi.

Za državljansko nepokorščino so se odločili po domnevni aretaciji dveh vodij opozicije, generalnega sekretarja uporniške skupine SPML-N Ismaila Džalaba in njegovega tiskovnega predstavnika Mubaraka Ardola, ki sta se pred tem srečala z etiopskim premierjem Abiyem Ahmedom. Slednji posreduje med vojaškim vodstvom države in opozicijo v sosednjem Sudanu, kjer se je srečal tudi s predstavniki vojaškega sveta.

Sudanska vojska je aprila strmoglavila dolgoletnega predsednika Omarja al Baširja, ki je bil na oblasti tri desetletja. Udar je sledil večmesečnim množičnim protestom, ki se nadaljujejo tudi po udaru. Vse od udara si vojska in opozicija prizadevata za sestavo prehodne vlade, a so pogajanja o tem nedavno propadla.

Danes se je Sudancev z molitvijo spomnil tudi papež Frančišek. »Novice, ki v teh dneh prihajajo iz Sudana, so vir bolečine in skrbi. Molimo za ta narod, da bi se nasilje končalo in da bi v dialogu našli skupno dobro,« je povedal.