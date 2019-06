Marjan Batagelj je leta 2010 prevzel podjetje, ki upravlja Postojnsko jamo, zdaj pa je predsednik njegove uprave. Slovenski podjetnik leta 2019 je postal zaradi izjemnega prispevka k slovenskemu podjetništvu, izkazane inovativnosti in kreativnosti ter zavezanosti podjetniški etiki in morali. Leta 2014 je bil pobudnik in ustanovitelj nove organizacije slovenskih podjetij, SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, katerega predsednik je. Pravi, da prisega na pregovor »Kar daš, to boš žel«. Sejal je dobro, saj je njegova podjetniška žetev izjemna, so v obrazložitvi zapisali organizatorji.

Poleg Batagelja sta se za naziv potegovala še Bogdan Kronovšek, lastnik podjetja Kronoterm, večkratne regijske gazele, in Tomaž Lah iz podjetja Nektar Natura, ki je bilo prav tako imenovano za regijsko gazelo. Dr. Jure Knez iz podjetja Dewesoft, zlate slovenske gazele 2012, je ob razglasitvi zmagovalca povedal, da so vsi nominiranci »izjemni podjetniki, ljudje, ki s srcem in predano vodijo svoja podjetja«. »Podjetnik leta je postal tisti, ki ima jasno vizijo o podjetništvu in pogum, da to vizijo izraža v javnosti. Velikokrat, ko je deležen kritik in napadov, si reče: Kaj mi je tega treba!, a vendar se vsako jutro bori naprej. Za nas, za vse vas, za naše otroke, za gospodarstvo, za Slovenijo!«

Nagrajenec ni skrival, da ga je na kongresu najbolj navdušila mlada podjetniška skupina Avaga iz osnovne šole Dobravlje, zmagovalka tekmovanja Popri za najboljše podjetniške ideje mladih, ki je svojo idejo posebnega zamaška (lovilca umazanije) za umivalnik predstavila tudi na kongresu. Ob razglasitvi je Marjan Batagelj povedal: »Če bi lahko komu dal to nagrado, bi jo dal njim. Tako sem vesel za njih, oni so naše upanje!« Zaupal pa nam je tudi, kaj ga žene naprej, ko pomisli, kaj mu je tega treba. »Če gledaš skozi en dan, skozi eno uro, potem bi bil rad v coni udobja. Če pa gledaš sled, ki jo puščaš, te sanje, ki jih loviš, ženejo naprej kot veter jadrnico. Zato je čisto vseeno, kdo je podjetnik leta, vsi podjetniki so zmagovalci, saj so borci, tisti, ki se borijo za boljši jutri.«

Lani je nagrado podjetnik leta prejel prvi mož Studia Moderna Sandi Češko, predlani pa Mirko Strašek, predsednik sveta Gazele iz KLS Ljubno, slovenske zlate gazele 2011. rš