Blagovna znamka Akultura nosi s seboj konotacije, kot so izvirnost, drugačnost, alternativnost, nekonformizem, uporništvo, kubističnost… Karakterne kolekcije izzivajo meje nosljivega. Za prepoznavnost, ki se je razvijala in gradila več kot dvajset let, je zaslužna njena ustanoviteljica, modna oblikovalka Alenka Globočnik. Asimetrične in čiste linije s pridihom avantgardnosti pritičejo močnim, neustrašnim ženskam. Ko izberejo oblačilo akultura, jasno izrazijo svoj pogum. Oblačila odstopajo od oblačil klasičnega modnega oblikovanja in z izvirnimi idejami poskušajo preseči togo uporabnost. Ob tem avtorica hodi po robu med neuporabnostjo in uporabnostjo, a ji uspe, da so oblačila nosljiva.

Alenka Globočnik je študij oblikovanja tekstilij in oblačil na Naravoslovnotehniški fakulteti UL v Ljubljani zaključila z diplomsko nalogo Igra z Guernico. Z njo se je leta 1995 prvič javno predstavila občinstvu, v kolekciji je izpeljala transformacijo znane Picassove slike v tekstil in oblačila. Že naslednje leto se je začela Akultura – avtorica je zasnovala blagovno znamko, zanjo ustvarila in izdelala prvo kolekcijo ter izpeljala modni performans. Od leta 1997 lahko v trgovini v središču Ljubljane najdete elegantne obleke iz volne, svile in usnja. Oblačila se ponašajo z visoko kvaliteto materialov in izdelave ter predstavljajo avtorsko delo z dodano vrednostjo. Uporabnikom pomagajo izpostaviti osebni slog in posameznik si lahko oblikuje svojo individualno podobo brez strahu, da bo del množice, ki je oblečena podobno ali celo enako.

Alenka Globočnik pravi, da je Akultura ustvarjalni koncept, ki zanika rutino, konvencionalnost in povprečnost. Poseben pečat oblačilom daje nenavadna asimetrija, ki razigra sicer čiste, kubistične linije oblačil. Akultura je poznana tudi po oblikovanju iz usnja, ki je vedno bolj ali manj prisotno v kolekcijah: »Usnje imam enostavno rada že od nekdaj. Pomeni mi več kot samo material. V sebi nosi globlji pomen, je kult, ki preseže vsako modnost in vsak trend. Vedno uporabljam najfinejšo mehko ovčjo napo, ki omogoča, da se oblačilo telesu lepo prilega, in se tudi lepo oblikuje na naše telo. Dejansko nam da občutek druge kože, hkrati pa deluje kot najmehkejša svila.«

Akultura se kontinuirano predstavlja na modnih revijah in razstavah doma in v tujini. Redno je s svojimi kolekcijami prisotna na ljubljanskem tednu mode MBFWLJ, občasno tudi v tujini, kot na primer leta 2013 v Dubaju, leta 2007 v Milanu in leta 2005 v Tokiu. Oblačila kolekcij so naprodaj v butiku, njene stranke pa so tudi številne vidne in znane osebnosti iz poslovnega in zabavnega sveta, ki jim Alenka Globočnik svetuje in jih oblači s svojimi stylingi.

Avtorica že deset let vodi tudi predavanja in delavnice o kulturi oblačenja za različna podjetja. Delavnice obsegajo teoretični in praktični del. Strokovno usposabljanje je namenjeno vsem, ki se jim ponujajo različne poslovne priložnosti, izzivi in želijo, da podoba govori o njihovih osebnih lastnostih ter je hkrati usklajena s podobo podjetja (menedžerji, direktorji, zaposleni na izpostavljenih javnih funkcijah…).

Alenka Globočnik svoje kolekcije ustvarja glede na izbrano ključno temo, ki potem tisto sezono zaznamuje kolekcijo. Iz vrste skic naredi selekcijo in izlušči konceptualno smiselno celoto. Sledi nabava materialov in dodatkov ter proizvodnja – tu je zelo prisotna, saj se oblikovalski proces nadaljuje v praksi z rešitvami, ki lahko spremenijo zarisane zamisli na papirju. Inovativni materiali s posebnimi lastnostmi se pogosto obnašajo nekoliko drugače kot predvideno. Oblikovalka je našla pravo komunikacijo z njimi – da lahko izkoristi vse pozitivne lastnosti materiala, se mu prilagodi s korekcijo kroja.

Leta 2018 je zasnovala kolekcijo v vojaškem slogu Army Girl, ki prikazuje tradicionalne vojaške elemente, razgaljene v najčistejših linijah, ki prikažejo zaupanje, moč, samozavest. Čiste linije, ostre kote, natančno izvedbo krojev, prevelike žepe na bokih in prsih dopolnjujeta ključni barvi črna in modra.

Kolekcija Fashion Vandals predstavlja žensko v akulturi, ki je tokrat absolutno feminilna. Moč telesa poskuša nadgraditi s svojo originalnostjo in identiteto, zato eksperimentira in se spogleduje s subkulturnimi idejami ulice.

Črno-beli kaos predstavlja oblačila za dogodek Trendoskop in je rezultat raziskovanja črno-belega kaosa geometrije in volumna. Je zgodba nasprotij in povezanosti, kjer kontrasti, izraženi v obliki, barvah in proporcih, vnesejo zračnost v trdnost in moč v feminilnost.