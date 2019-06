Debeluhova pot na Rožnik

Kot je mojim prijateljem, morda tudi bralcem, znano, nikoli nisem maral teka. Enostavno mi ni šlo od rok, pravzaprav od nog. Z veseljem sem se ukvarjal z nekaj športi, malo tega v razumnem obsegu, ki pristoji starejšemu občanu, gojim še danes, a teka ni bilo nikoli. Ko sem pred časom prisopihal na vrh Rožnika in lovil sapo, je bila to izključno posledica čisto navadne hoje in zasedenosti za računalnikom pred tem. Pot do šanka (naj ostane ta sicer nižje pogovorno označena beseda, ker v Slovencem razumljivem jeziku simbolizira reševalno točko za onemoglega občana), ki bi mi povrnil veselje do blage rekreacije, je zapirala manjša stojnica z mladim prodajalcem zaskrbljenega obraza. Ne vem, ali si je takega nadel ob pogledu name ali pa je spadal k znamki njegovih izdelkov. Glede na to, da ga je skrbelo zdravje mimoidočih, bi bilo prav mogoče tudi slednje.