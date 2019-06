Premierno vožnjo je vlak, na katerem je dovolj prostora za 120 koles, opravil v soboto, je poročala avstrijska tiskovna agencija APA.

Nova železniška proga kolesarjem omogoča, da se to poletje ob koncih tedna in praznikih okoli 8.15 vkrcajo na vlak v Beljaku in odpeljejo v Trbiž, od tam pa krenejo po 41 kilometrov dolgi kolesarski poti vzdolž Save do Jesenic. Ali pa obratno: "Ob 8.45 se odpeljejo na Jesenice ter od tam krenejo proti Trbižu in morda celo s kolesom nazaj v Beljak. Veliko možnosti, in to štirikrat dnevno," je dejal Reinhard Wallner iz ÖBB.