"Za nas je naravnost fantastično, da bomo prvič lahko natančno izmerili lastnosti rimske trgovske jadrnice," je vodjo projekta Christopha Schäferja povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Jadrnica, ki so ji dali delovno ime Laurons 2, je dolga 16 in široka pet metrov ter skoraj prav tako visoka. Raziskovalci, študentje, pa tudi obrtniki so jo po originalu delali kar dve leti. Osnova so bili ostanki jadrnice iz 3. stoletja, ki se je potopila v zalivu Laurons v bližini Marseilla na jugu Francije, arheologi pa so jo izkopali leta 1980. Načrte za izdelavo so na osnovi razbitin izdelali v muzeju za antično plovbo v Mainzu.

Ladja naj bi plovbo po reki Mozeli uradno začela 5. julija, ko naj bi jo tudi krstili. V vodi pa bo že nekaj dni prej, saj se mora v skladu s starodavno prakso ladjarstva les najprej napiti z vodo, da se s tem zaprejo vse špranje med posameznimi deli.