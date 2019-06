K protestom je pozvalo prepovedano opozicijsko gibanje Demokratična izbira Kazahstana. Več tisoč ljudi se je že zbralo na glavnem trgu največjega kazahstanskega mesta Almaty, je v videu, objavljenem na Instagramu, povedal vodja gibanja Muktar Albjazov. Opozoril je, da je na območju tudi policija, a da je policistov malo, protestnikov pa veliko.

Množični protesti proti po mnenju protestnikov dinastični vladavini potekajo tudi v prestolnici Nursultan. Po navedbah AFP gre za najbolj množične proteste v tej srednjeazijski državi po treh letih.

Uradnik notranjega ministrstva je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax, ki jo povzema nemška dpa, povedal, da je bilo doslej aretiranih okoli 100 ljudi.

AFP pa medtem poroča, da je bilo aretiranih že več sto protestnikov. Med njimi sta bila tudi dva novinarja francoske agencije, ki so ju že izpustili. Pridržali in tudi že izpustili so tudi dva novinarja Radio Free Europe in predstavnika norveške nevladne organizacije za človekove pravice Helsinški odbor.

V Kazahstanu danes volijo novega predsednika države. Na čelu države bo prišlo do prve menjave v zadnjih treh desetletjih, kljub temu poznavalci menijo, da volitve ne bodo prinesle bistvenih sprememb. Z nafto bogata srednjeazijska država z 18 milijoni prebivalcev bo ohranila avtoritarno usmeritev in tesne vezi z Rusijo.

Po pričakovanjih bo na volitvah slavil začasni predsednik Kasim-Žomart Tokajev, ki je znan po svojih tesnih stikih z Moskvo in Pekingom. Nekdanji dolgoletni predsednik parlamenta je tudi izbranec dosedanjega in prvega predsednika samostojnega Kazahstana po razpadu nekdanje Sovjetske zveze, 78-letnega Nursultana Nazarbajeva, ki je marca nepričakovano odstopil.