Gre za največji protest v Hongkongu v zadnjih petnajstih letih, poročajo tuje tiskovne agencije. Organizatorji pričakujejo, da se bo protestov udeležilo več kot pol milijona ljudi.

Kritiki opozarjajo, da bi sprejetje zakona vodilo v nadaljnjo erozijo sodne neodvisnosti ter da se "dolga roka oblasti v Pekingu" vmešava v politiko Hongkonga. Zakon ne bo vplival le na ugled Hongkonga kot mednarodnega finančnega središča, ampak tudi na naš pravosodni sistem, je po poročanju britanskega BBC opozoril eden od protestnikov.

Voditeljica Hongkonga Carrie Lam je vložila dopolnila k zakonu, ki naj bi jih sprejeli še pred julijem. Z njimi skušajo preprečiti, da bi kogarkoli, ki ga preganjajo zaradi verskih ali političnih razlogov, hongkonške oblasti morale izročiti oblastem na celinski Kitajski, poroča britanski BBC.

Med protestniki, ki so oblečeni v belo, so številni poslovneži, odvetniki in študenti ter predstavniki verskih skupin. "To je konec igre za Hongkong, gre za življenje ali smrt, zato sem prišel," je opozoril eden od udeležencev protestov.