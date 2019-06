Ti so po natančnih pregledih ugotovili, da ima Neymar natrgane vezi v desnem gležnju in da operacije ne bo potreboval. »Težave bomo rešili s konzervativnim zdravljenjem. Pričakujemo, da bo nared za začetek državnega prvenstva,« so sporočili iz kluba, ki na Brazilca očitno računajo tudi v naslednji sezoni, čeprav se je pred časom govorilo, da ga bodo prodali.

Novo državno prvenstvo se bo v Franciji začelo 10. avgusta.