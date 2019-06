Poleg čiščenja morskega dna je glavni cilj akcije osveščanje ljudi o pomembnosti ohranjanja rastlinskega in živalskega sveta v Jadranskem morju, so sporočili organizatorji. Da bi to dosegli, je treba po njihovem mnenju povezati prebivalce sosednjih držav in vseh generacij.

Ker okoljska vprašanja ne poznajo meja, so poleg hrvaških in slovenskih potapljačev iz več kot tridesetih klubov in društev svoje sodelovanje v akciji napovedali tudi potapljači iz Bosne in Hercegovine.

K akciji so pritegnili tudi otroke. Pod vodstvom potapljaškega inštruktorja bodo udeleženci četrte mednarodne otroške potapljaške eko patrole namreč pomagali pri čiščenju morja ob obali v kampu Veli Jože in se naučili graditi boljši odnos do morja v prihodnosti, so zapisali organizatorji iz podjetja Promocija ronjenja. Akcijo je podprla tudi družba Electrolux, ki je del prihodkov od pomladne prodaje svojih sesalnikov namenila za čiščenje Piranskega zaliva.

Soorganizatorji akcije so potapljaški klub HRVI Nemo-Adriatic, PGD Piran, Zagrebački holding ter njegova podružnica Vladimir Nazor.

Akcija Čiščenje brez meja in mednarodna otroška potapljaška eko patrola bosta sicer potekali pod častnim pokroviteljstvom predsednikov Hrvaške in Slovenije, Kolinde Grabar-Kitarović in Boruta Pahorja ter pod pokroviteljstvom hrvaških ministrstev za okolje, za družino, hrvaškega sklada za varstvo okoljo ter mest Zagreb, Umag in Piran.

Projekt poleg tega podpirajo tudi zagrebški Urad za delovanje v nujnih primerih, Izobraževalni zavod za javno zdravje Dr. Andrija Štampar, Društvo slovensko-hrvaškega prijateljstva in Hrvaško društvo Istra iz Pirana.