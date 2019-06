Protestni shod, ki se je po poročanju regionalne televizije N1 pozno popoldne začel na Terazijah, se je zvečer zaključil pred zgradbo Radiotelevizije Srbije (RTS). Protestniki, ki med drugim zahtevajo neodvisne medije, so na zgradbo nalepili plakate z napisi "stop lažem" in "bodi normalen" kot sporočilo generalnemu direktorju RTS Draganu Bujoševiću in uredniku informativnega programa Nenadu Stefanoviću.

Zbrane sta nagovorila dramaturg Siniša Kovačević ter župan Šabca in eden od voditeljev Zveze za Srbijo Nebojša Zelenović, ki je poudaril, da bo Vučić poražen na prvih poštenih in svobodnih volitvah, poroča N1.

Protesti so po navedbah organizatorjev potekali v več kot 40 mestih po Srbiji.

Protivladni protesti v Srbiji so se začeli 8. decembra lani v Beogradu z zahtevo po odstopu predsednika Vučića in sklicu predčasnih volitev, nato pa so se razširili po vsej državi in potekajo vsak teden. Protestniki zahtevajo dostop do medijev in pogovore o vzpostavitvi pogojev za izvedbo poštenih volitev.