#vživo Kolesarji maratona Franja so se podali na 156-kilometrsko pot

Z malim in velikim kolesarskim maratonom Franja se bo danes končal 38. maraton Franja. Ob 9. uri so se na 156 kilometrov dolgo pot podali prvi tekmovalci, tisti, ki bodo startali na 97 kilometrov pa ob 10.40 uri. Start in cilj bosta v ljubljanskem nakupovalnem centru BTC.