Neposredni razlog za uredniški napad je petkovo poročilo ministrstva za delo o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti, ki je ugotovilo, da je bilo v maju odprtih le 75.000 neto novih delovnih mest.

Trump se rad hvali, da imajo ZDA zaradi njega najnižjo stopnjo brezposelnosti in največjo rast zaposlovanja v zgodovini in Wall Street Journal ga opozarja na uspeh, ki ga je imel pri tem Obama, ter dodaja, da gre trend zaposlovanja letos pod Trumpom v napačno smer.

Petkovo poročilo o zaposlovanju je po mnenju časopisa le eden od dokazov da Trumpovo opletanje s carinami škodi gospodarstvu.

»Nezanesljivost zaradi trgovinskih vojn počasi prihaja do izraza. Trumpova vlada je bila pred mesecem dni blizu dogovora s Kitajsko, nakar so pogovori propadli in Trump je uvedel 25-odstotne carine na 200 milijard kitajskega uvoza. Prejšnji teden je kar naenkrat naznanil višanje carin na mehiški uvoz kot kazen za nedoločene prekrške okrog migracij,« piše Wall Street Journal.

Časopis opozarja, da so carine že povzročile škodo pri izvozu kmetijskih pridelkov in dohodku, do izraza pa prihajajo tudi druge posledice zaostrovanja trgovinskih sporov.

»Proizvajalci kmetijske opreme in kemikalij poročajo o padcu naročil, podjetja odlagajo poslovne odločitve, globalni trgovinski tokovi se upočasnjujejo, cene surovin padajo in majsko poročilo o zaposlovanju utripa z rumeno lučjo Trumpu, naj uredi trgovinske vojne in se vrne k spodbujanju gospodarske rasti,« piše Wall Street Journal.