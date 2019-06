Po poročanju italijanskih medijev se je po beneških ulicah sprehodilo okoli 5000 protestnikov z napisi, na katerih je pisalo »Velike ladje ne sodijo v laguno«.

»Te velikanke morajo ven iz lagune, saj so nezdružljive z občutljivim ravnovesjem ekosistema in nevarne za mesto,« je izjavil Gianfranco Bettin, župan ene od beneških četrti Marghera.

Protest, ki ga je organiziral Odbor proti velikim ladjam, se je začel v dokih Zattere nasproti otoka Giudecca, nedaleč od kraja, kjer je pred tednom dni križarka s 3000 ljudmi na krovu trčila v turistično ladjico in pomol, pri čemer so se štirje ljudje poškodovali.

Nesreča je oživila polemike o tveganjih in škodi, ki jo mestu dožev, njegovi laguni in krhkemu ekosistemu v njej povzročajo velike ladje za križarjenje. Okoljski aktivisti trdijo, da valovi, ki jih povzročajo križarke, prispevajo k eroziji temeljev Benetk, ki so vse pogosteje poplavljene.