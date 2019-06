Na griču arheološkega parka Panorama, kjer je nekoč stal vojaški tabor XIII. dvojne legije iz Petovione, zaradi katere Ptuj letos obeležuje 1950. obletnico prve pisne omembe mesta, bo tudi letos potekal večer v znamenju opere. Pred kuliso ptujskega gradu bo mogoče slišati priljubljene odlomke znanih opernih del.

Glasbeni večer ob največjih opernih uspešnicah pretekle in prihodnje sezone bo izvedla Opera SNG Maribor s simfoničnim orkestrom, zborom in solisti pod taktirko dirigenta Simona Krečiča.

Junija bo Ptuj med drugim gostil še Big band RTV Slovenija skupaj s Klemnom Slakonjo, muzikal Poetovio v izvedbi OŠ Olga Meglič, gledališko predstavo Branka Đurića ter nekaj predstav ptujskega mestnega gledališča.

Sredi julija se bo mesto spremenilo v svetovno stičišče glasbenih umetnikov z vsega sveta, kjer bodo koncerte vrhunske klasične, jazz, etno, world, rock, instrumentalne in vokalne glasbe dopolnili še mednarodni glasbeni kampi, poulično dogajanje, oder mladih, otroški festival, okrogle mize, razstave, kulinarični dogodki in gledališke predstave.

Arsana bo med drugim 21. julija znova gostila grammyjeve nagrajence, ameriško skupino Take 6, kar organizatorji napovedujejo kot vokalni vrhunec poletja. Dobitniki desetih grammyjev bodo obiskovalce na dvorišču minoritskega samostana popeljali v svet gospela, jazza, R&B in popa.

Eden od vrhuncev bo tudi nastop violinista Stefana Milenkovića in pianista Vladimira Miloševića 20. julija. Milenković je veljal za čudežnega otroka, ki se je razvil v enega izmed najboljših violinistov svoje generacije. Svoj prvi nastop z orkestrom je odigral pri petih letih, pri desetih nastopil za takratnega ameriškega predsednika Ronalda Reagana in pozneje kar dvakrat za papeža Janeza Pavla II. Vse odtlej že desetletja polni koncertne dvorane po vsem svetu.

Na festivalu je na programu še stand up predstava Tadeja Toša ter Muzikal domišljije iz harmonije, ki ga v režiji Matjaža Latina pripravljajo učitelji in učenci ptujske glasbene šole. Nastopili bodo še Boštjan Gombač & All Stars Orchestra, Queen Real Tribute Band in skupina Tabu.