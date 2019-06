Šarec je v svojem nagovoru spomnil na pretresljive zgodovinske pripovedi. Dandanes pa smo že pozabili, kaj je to vojna in konflikti. »Očitno že tako dolgo živimo v miru, da si sploh ne predstavljamo, da so tudi danes po svetu še vedno vojne in taborišča,« je opozoril Šarec. Strinja se s tržiškim županom Borutom Sajovicem, da se je treba tovrstnih dogodkov spominjati, sicer jih bodo morda morali naši najmlajši znova doživeti. »Tega pa ne smemo nikoli dopustiti,« je poudaril premier.

Kot je dejal župan Sajovic, ga pogosto sprašujejo, do kdaj bodo še pripravljali slovesnosti pod Ljubeljem. »Moj odgovor je jasen - dokler bo treba, da se ve in ohrani, kdo je bil zaprt za bodečo žico, kdo je bos pozimi kopal predor in kdo je bil na drugi strani, toplo oblečen in nahranjen,« je izpostavil.

»Kadar gre za zgodbo, ki naj se nikoli več ne ponovi, je ta spomin treba ohranjati. Očitno pa pri zgodovini številni sedijo na ušesih,« je dejal župan in spomnil na Srebrenico pa tudi na nedavno potezo madžarske vlade. »Ljudem, ki zdaj rišejo zemljevid Evrope, do kam naj bi segala neka velika Ogrska, njim in njim podobnim sporočam, da kadar je bilo treba braniti, smo branili in tako bo tudi naprej,« je izpostavil Sajovic.

Šarec pa je dodal, da je na takšne provokacije treba odgovarjati. »Vedno je boljša prva zamera kot pa zadnja, kajti če gredo stvari tako daleč, da pride do konflikta, je prepozno,« je ocenil. Ob tem je dodal, da imamo radi vse države, smo pa proti posameznikom v državah, ki mislijo drugače. Kot je pojasnil, niso krivi narodi ampak politika, ki ne ve, kako bi rešila probleme, in se potem zateka v zatiranje drugih narodov.

»Slovenija ni nikoli nikogar ogrožala in napadala, je pa vedno branila svoje. Bile so vojne, ampak vedno smo bili uspešni in vedno bomo tako tudi v bodoče,« je dejal premier, ki je prepričan, da se je treba nehati prepirati zaradi politike in začeti sodelovati. »Slovenska politika, zlasti zunanja mora delovati enotno, potem tudi ne bo takšnih zemljevidov, pozivov k popisom prebivalstva in težnji k vrnitvi v neke stare, zdavnaj pozabljene čase, ki se jih spominjamo danes,« je poudaril.