Kandidat za vodjo britanskih konservativcev Gove obžaluje uživanje kokaina

Britanski minister za okolje Michael Gove, ki je eden od možnih naslednikov Therese May na položaju vodje konservativcev, je priznal, da je pred dvema desetletjema užival kokain. Dodal je, da droge uničujejo življenja, da to globoko obžaluje in da se je to zgodilo na več družabnih dogodkih, preden se je poročil.