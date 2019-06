»Samo en teden je moral miniti, da se je trditev ameriškega predsednika, da se je pripravljen pogajati z Iranom, izkazala za prazno,« je izjavil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Abas Musavi.

Ameriško finančno ministrstvo je namreč v petek sporočilo, da je uvedlo sankcije proti največji iranski petrokemični skupini PGPIC.

Trump je pred dnevi izjavil, da je pripravljen na pogajanja z Iranom, če se ta odreče jedrskemu orožju. Toda Teheran je izključil možnost pogovorov z ZDA, dokler ne bodo znova postale »normalne«.

Musavi je nove sankcije označil za še en primer ekonomskega terorizma in nadaljevanje ameriške sovražnosti do Irana. »Ameriška politika maksimalnega pritiska je propadla politika, ki so jo mnogokrat preizkusili že prejšnji ameriški predsedniki. To je napačna pot in ameriška vlada je lahko gotova, da s takšno politiko ne bo dosegla nobenega od zastavljenih ciljev,« je dodal.

ZDA so maja lani izstopile iz zgodovinskega jedrskega sporazuma z Iranom, nakar so znova začele uvajati enostranske sankcije proti islamski republiki. Aprila so iransko revolucionarno gardo razglasile za tujo teroristično organizacijo, s čimer so odprle pot za uvedbo sankcij proti virom financiranja te elitne veje iranskih oboroženih sil.

Ameriški finančni minister Steven Mnuchin je ob napovedi sankcij proti PGPIC sporočil, da gre za opozorilo, da bodo še naprej ukrepali proti holdingom in podjetjem v petrokemični in drugih panogah, ki zagotavljajo finančne vire revolucionarni gardi.