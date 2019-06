Venezuela je februarja prekinila diplomatske odnose s Kolumbijo, ker je ta skupaj z okoli 50 državami priznala Juana Guaidoja za začasnega venezuelskega predsednika. Februarja je Venezuela tudi zaprla mejo s Kolumbijo, Brazilijo ter pomorske in zračne povezave z Nizozemskimi Antili in Karibi, saj je hotel Guaido prek meja v državo spraviti humanitarno pomoč. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro to sicer zavrača in pravi, da gre za izgovor za začetek vojaškega posredovanja pod vodstvom ZDA.

Venezuela je mejo z Brazilijo in nizozemskim otokom Aruba znova odprla 10. maja. Odnosi med Brasilio in Caracasom so se zaostrili, potem ko je januarja oblast v Braziliji prevzel skrajno desni predsednik Jair Bolsonaro, ki je tudi priznal Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele.