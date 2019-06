Skiroje morajo uporabniki parkirati na parkirnih mestih, ki so namenjena avtomobilom in dvokolesnim vozilom z motorjem, je na novinarski konferenci poudarila pariška županja Anne Hidalgo. Prepoved parkiranja bo veljala tudi v parkih in v vrtovih.

Nova pravila bodo začela veljati z julijem.

Upravljalci mobilnih aplikacij, kot so Lime, Bolt, Wind in Flash, katerih skiroji so v zadnjih mesecih preplavili ulice francoskega glavnega mesta, bodo morali v skladu s pravili tudi omejiti hitrost skirojev na 20 kilometrov na uro po prestolnici in na osem kilometrov na uro v območjih za pešce.

Od lani se je v Parizu pojavilo okoli 20.000 električnih skirojev. To je vodilo do številnih napetosti, podobno kot v drugih mestih po svetu, od Madrida do Los Angelesa.

Gre za zelo priljubljeno obliko prevoza, ki je enostavna in poceni. Skiro lahko uporabnik odklene s pomočjo aplikacije in ga po uporabi pusti in zaklene kjer koli; pri tem ni vezan na določeno parkirišče oz. lokacijo.

In prav v tem je problem, se hudujejo kritiki. Skiroji so namreč razpršeni po vsem mestu, ležijo tudi po trgih in ulicah, pogosto zasedajo ozke pločnike, da se morajo pešci umikati na cestišče.

Pariz je že uvedel 135 evrov kazni za vožnjo z električnim skirojem po pločniku.