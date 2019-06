V nedeljo bo povečini sončno, le zjutraj bo v notranjosti Slovenije nekaj nizke oblačnosti. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne pa od 25 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek in torek bo sončno in vroče. Predvsem v torek bo v popoldanskem času nastalo nekaj neviht.

Vremenska slika: Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Prek srednje Evrope se proti vzhodu pomika oslabljena hladna fronta. Od severovzhoda bo ponoči k nam v spodnji plasti ozračja prehodno pritekal nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno poletno vreme, le danes proti večeru je v južni Avstriji možna kakšna ploha ali nevihta.

Biovreme: Vremenski vpliv bo večinoma ugoden in ob sončnem vremenu spodbuden, le popoldne bodo pri najbolj občutljivih možne manjše vremensko pogojene težave. Sredi dneva in zgodaj popoldne priporočajo izogibanje večjim telesnim naporom na soncu ter lahko hrano in dovolj tekočine.